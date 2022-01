31 de jucatoare la reunirea fetelor de la Politehnica Timisoara. Cantonament si meciuri test in strainatate

TIMISOARA. Luni seara a avut loc reunirea lotului echipei feminine a Politehnicii Timisoara si primul antrenament al anului in balonul de la Baza 2.Mirel Albon a avut la primul antrenament 31 de jucatoare, printre care si junioarele nascute in 2007, care au dreptul de la 1 ianuarie sa evolueze in competitiile de senioare organizate de Federatia Romana de Fotbal.Iata lotul prezent la reunire:Portari: Cosmina Rosu, Sara Campean (2003), Alexandra Daniloaia;Fundasi: Florentina Ancas, Cristina ... citeste toata stirea