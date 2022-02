A doua victorie din amicale pentru Politehnica Timisoara. Alb-violetii au incasat primele goluri

TIMISOARA. Politehnica Timisoara s-a impus cu 4-2 in fata formatiei de Liga a III-a Metalurgistul Cugir, intr-un amical jucat pe stadionul Stiinta.Timisorenii au controlat inceputul de meci, iar Olariu si Ursu au dat primele avertismente apararii oaspetilor.Golul a picat insa in poarta alb-violetilor. In minutul 24, Pacurar a executat perfect o lovitura libera si a deschis scorul.Zaluschi putea aduce egalarea pentru timisoreni, insa mingea trimisa de el din lovitura libera in minutul 30 a ... citeste toata stirea