A murit Adrian Manea, unul dintre fotbalistii de legenda ai lui Poli Timisoara

Foto : Adrian Manea, in mijloc, pe randul de jos al fotografieAzi-noapte, s-a stins Adrian Manea (68 de ani), fost component al echipei Politehnica Timisoara care a castigat Cupa Romaniei, la fotbal, in anul 1980.El se alatura celorlalti componenti ai aceleasi echipe care au plecat, prematur, dintre noi. Dan Paltinisanu, Gheorghe Cotec, Stelian Anghel, Gica Serbanoiu. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace..Adrian Manea, creativul mijlocas de acoperire al Politehnicii, de la sfarsitul anilor ... citeste toata stirea