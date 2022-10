A murit Titi Nicolae, fost mijlocas important la Poli Timisoara

Titi Nicolae, fost mijlocas important la Poli Timisoara, a incetat din viata astazi, la varsta de 61 de ani. Cu el in echipa, banatenii au inregistrat cateva rezultate notabile in anii '80.A evoluat pentru CFR Timisoara (1977/78, 1978/79, 1984/85), Poli Timisiara (1979/80-1984/85, 1985/86), Metalul Bocsa (1985/86), Armatura Zalau (1986/87), ASA Progresul Timisoara (1987/88), Strungul Arad (1987/88-1988/89) si IURT Lugoj (1988/89).In 1980, Titi Nicolae si-a trecut in palmares Cupa Romaniei, ... citeste toata stirea