Inca o tragedie s-a produs in fotbalul romanesc. Unul dintre jucatorii emblematici ai clubului Poli Timisoara a decedat la 54 de ani.Ionel Barbosu se afla in concediu in Thailanda, acolo unde suferise un accident vascular cerebral in urma caruia a intrat in coma. De cateva zile starea sa era critica si era mentinut in viata doar de ... citeste toata stirea