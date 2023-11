Clubul de scrima ACS Floreta Timisoara lanseaza in exclusivitate in Romania primul curs de scrima pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, promovand incluziunea in sport intr-un proiect unic.Cursul se adreseaza atat copiilor, cat si adultilor si se va desfasura in Timisoara, sub coordonarea antrenorilor ACS Floreta, fiind sustinut de Ana Maria Branza, campioana olimpica la scrima si Osvath Richard, vice-campion olimpic la paralimpici."Cel mai important lucru pe care il inveti in sport ... citeste toata stirea