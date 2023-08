In Grecia, la Campionatele Balcanice de ciclism, echipa Romaniei obtine si in acest an rezultate notabile.Alexandra - Iuliana Cioclu (Juniori), reprezentand UVT - Devron West Cycling Team, alaturi de Manuela Muresan (Elite), reprezentand CS Dinamo Bucuresti BikeXpert Racing Team Superbet, componente ale lotului Romaniei, sunt noile Campioane Balcanice de Ciclism pe Sosea, proba de sosea fond. In plus, cele doua campioane si-au adjudecat si titlurile de Campioane Balcanice de Ciclism pe Sosea, ... citeste toata stirea