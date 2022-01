Anca Todoni isi continua parcursul bun la Australian Open. Sportiva din Timisoara a obtinut o victorie si la dublu

TIMISOARA. Dupa o victorie sambata in intrecerea individuala de la Australian Open, Anca Todoni a trecut de primul tur si in competitia pe echipe.Timisoreanca face echipa cu belgianca Hanne Vandewinkel, iar cele doua au trecut duminica de cuplul Lily Fairclough/Yilin Yan, reprezentante ale tarii gazda, care au primit un wildcard din partea organizatorilor. Cuplul romano-begian s-a impus cu un dublu 6-4 in fata australiencelor.In optimile de finala Todoni si Vandewinkel vor intalni team-ul ... citeste toata stirea