Andreea Olariu, multipla campioana la tenis, s-a format in baza sportiva a USAMVB Timisoara. Rezultat: 6 medalii de aur si 3 de bronz

Multipla campioana nationala U12, Andreea Olariu, in varsta de 12 ani, este o sportiva de talie internationala, tenace, disciplinata care a crescut si s-a format in baza sportiva USAMVB "Regele Mihai I al Romaniei Timisoara.Campioana s-a pregatit sub indrumarea antrenorilor Petru Merghes, Narcis Varan, Mihai Gavra, primii doi fiind cadre didactice la disciplina Educatie Fizica si Sport din cadrul USAMVB Timisoara.Andreea, componenta a lotului national de tenis U 12, are deja in palmares 1 ... citeste toata stirea