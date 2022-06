Antrenorul Bogdan Andone, la Politehnica Timisoara pentru doua sezoane

Antrenorul Bogdan Andone a semnat un contract pe doi ani de zile cu Politehnica Timisoara, cu drept de prelungire pentru inca un sezon.Pentru antrenorul in varsta de 47 de ani e a doua perioada la conducerea bancii tehnice a echipei timisorene. Primul sau mandat in alb-violet s-a desfasurat in editia 2017-18 a Ligii 2, intre 14 iunie 2017 si 14 martie 2018. Perioada in care "Baietii in ghete" au castigat jumatate din meciurile oficiale disputate.Bogdan Ioan Andone s-a nascut pe 7 ianuarie ... citeste toata stirea