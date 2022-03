Arbitrul Ovidiu Hategan a suferit un infarct si a fost operat de urgenta la Timisoara. Video

TIMISOARA. Ovidu Hategan, cel mai bine cotat arbitru roman, cu aproape 300 de meciuri "fluierate" in Liga 1, a suferit duminica seara un infarct.Dupa ce a simtit dureri in piept, el s-a prezentat la camera de garda a spitalului din Arad pentru consult, insa acolo a primit vestea ca a suferit un infarct miocardic.Aradeanul a fost transport de urgenta la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, unde a intrat direct in operatie, iar doctorii i-au montat un stent.Hategan, care are 41 de ... citeste toata stirea