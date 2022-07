Baschetul din Timisoara revine in cupele europene

SCM OHMA Timisoara va juca in sezonul 2022-2023 in Alpe Adria Cup, competitie infiintata in anul 2015 ce reuneste anual echipe din zona centrala a Europei si nu numai, precum Croatia, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia si Austria.Echipa a primit un wild-card din partea organizatorilor, confirmarea in acest sens venind astazi.Este pentru prima data cand o formatie din tara noastra va participa in Alpe Adria Cup.In stagiunea precedenta au fost prezente la start 16 echipe din cinci tari, iar ... citeste toata stirea