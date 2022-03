Blestemul locului 5. Lugoj castiga in ultima etapa, dar pierde sansa de a juca pentru podium

TIMIS. Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj si-a facut treaba si a invins, in fata propriilor spectatori, cu scorul de 3-1, pe CSO Voluntari, ocupanta locului 3 in clasament. Meciul a fost echilibrat, dar banatencele au avut o concentrare mai buna mai ales pe final de set (23-25, 25-22, 25-13, 25-23).Pentru gazde, victoria era singura care le mai tinea in cursa pentru locul 4. O cursa in care sansele lor de castig erau minime, pentru ca CS Medgidia a invins destul de greu (3-1) pe ... citeste toata stirea