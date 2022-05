Bravo, fetelor! Voleibalistele de la CSS Lugoj, campioane nationale de junioare, dupa un turneu disputat la Timisoara

TIMISOARA. Tinerele voleibaliste de la CSS Lugoj au castigat titlul national la junioare dupa ce s-au impus la limita in fata lui Dinamo in turneul final din sala CSS Bega, la Timisoara.Lugojencele au inceput slab turneul si au pierdut cu 3-1 meciul cu Dacia Mioveni. Avea sa ramana singurul esec al echipei pregatite de Dorin Horvath. A urmat un 3-0 in fata lui CTF MIhai I Bucuresti, dupa care au fost victorii la acelasi scor cu CSM Bucuresti si CSS Bega Timisoara.In ultima partida din serie ... citeste toata stirea