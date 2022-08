Bravo! Timisoara are campion national la tir. Daniel Dancos a luat aurul in proba individuala si a pus umarul la bronzul din intrecerea pe echipe

TIMISOARA. Daniel Dancos a obtinut in weekend titlul national la tir, in proba skeet, reusind si un nou record national.Sportivul legitimat la CSM Timisoara s-a impus in proba de talere, cea care este si in programul olimpic. Dancos a nimerit 39 dintre cele 40 de talere, stabilind astfel si recordul national si depasind cu 2 talere precedenta performanta stabilita in urma cu 2 ani. Sportivul originar din Baia Mare i-a depasit pe Vlad Ghetu si Islai Ettiene.Dancos a aprticipatr ... citeste toata stirea