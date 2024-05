Campionatul de minifotbal destinat studentilor de la Facultatea de Medicina Veterinara a USV Timisoara

In perioada 14-22 mai 2024, la baza sportiva a Universitatii de Stiintele Vietii USV Timisoara, s-a desfasurat editia aniversara a Campionatului de minifotbal destinat studentilor de la Facultatea de Medicina Veterinara.Am inceput in urma de 10 ani, si am crescut in fiecare an, bazat pe pasiunea comuna pentru sportul rege, fotbalul", sustin organizatorii.Editia aniversara a intrunit opt ... citește toată știrea