Campionatul European de Volei de plaja U22, disputat la Timisoara in perioada 26-29 iulie s-a incheiat cu cele doua finale. Lituania este noua Campioana Europeana la Volei de plaja U22 feminin, in vreme ce Norvegia si-a adjudecat titlul continental la masculin.Weekend plin in Piata Victoriei din Timisoara. Pe arena amenajata chiar in fata Operei Nationale Romane, s-au desfasurat semifinalele feminine si masculine, urmate de finalele competitiei. La feminin, Lituania a invins Cehia, in trei ... citeste toata stirea