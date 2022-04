Campionul mondial la cascadorie pe motocicleta, Marcin Glowacki, vine in parcarea Shopping City Timisoara

In premiera, in Romania, duminica 17 aprilie, de la ora 14.00, timisorenii pasionati de motociclism si nu numai, sunt invitati in parcarea Shopping City Timisoara, unde vor putea asista la un eveniment inedit.Evenimentul trebuia sa aiba loc in - 3- 4 aprilie, dar a fost amanat din cauza timpului nefavorabil.Campionul mondial la cascadorie pe motocicleta, Marcin Glowacki, isi va demonstra abilitatile si talentul sustinand un stunt show in cadrul unui ... citeste toata stirea