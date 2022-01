Capat de drum la simplu pentru timisoreanca Anca Todoni. Halep si Cirstea, infrangeri dramatice in Australia

TIMISOARA. Zi cu meciuri maraton si cu infrangeri dureroase pentru romancele prezente la Openul Australiei.Sorana Cirstea a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a saptea favorita, cu 5-7, 6-3, 6-3, luni, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 38 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa de la Melbourne, reusita in 2017, s-a inclinat la capatul unui meci de mare lupta, dupa doua ore si 28 de minute, in fata ... citeste toata stirea