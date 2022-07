Casatoriti contra Necasatoriti. Mai bine de 80 de ani de istorie a unui meci unic in Timisoara, dar si in Romania

TIMISOARA. In 1936, la propunerea unor cetateni din cartierul Fabric s-a organizat prima editie a competitiei, cu intrerupere in anii celui de-al II-lea Razboi Mondial, reluandu-se in 1952. De atunci se scrie aceasta frumoasa poveste a partidelor dintre Casatoriti si Necasatoriti.Daca pe vremuri, era o sarbatoare in toata regula, un adevarat festival, cu mii de oameni pe strazile cartierului, acum a mai disparut din farmec. Dar emotia si emulatia acestui eveniment au ramas. Acum, fratii ... citeste toata stirea