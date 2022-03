Ce scrie in raportul legistilor despre cauzele mortii poloistului. Medicul timisorean Luca Tudor are alta opinie

Andrei Draghici a decedat sambata in timpul meciului pe care echipa sa il disputa in Superliga Nationala impotriva Rapidului.Sportivului de 23 de ani i s-a facut rau si in ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, acestia au constat decesul lui Andrei. In urma autopsiei s-a descoperit ca acesta avea o malformatie congenitala a inimii. Medicii legisti au intocmit un raport in care au prezentat faptul ca poloistul dinamovist suferea de defect septal atrial, care se traduce printr-o ... citeste toata stirea