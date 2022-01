Ceferistii mici si mari din Timisoara si-au aflat adversarii din Cupa Romaniei la futsal

TIMISOARA. Cupa Romaniei la futsal, editia 2021-2022, va reuni la start 9 echipe calificate din Liga 2 si 7 echipe din Liga 1, care se vor duela pentru trofeu la seniori. In timp ce Cupa Romaniei la U19 va alinia 8 echipe calificate pentru turneul final.La seniori, prim-divizionara CFR a avut mult ghinion "picand" cu una din marile favorite la castigarea competitiei, Autobergamo Deva. Partida se va juca in cursul lunii februarie, intre 12 si 15, la Timisoara. In celelalte partide se vor ... citeste toata stirea