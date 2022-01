Cel mai important meci de sub panou: SCM Timisoara - Dinamo

TIMISOARA. Leii din Banat joaca duminica, 30 ianuarie, ora 18,00 - pentru prima oara pe teren propriu, in 2022. Dupa amanarea partidelor cu CSM Oradea si CSO Voluntari (prima, la cererea bihorenilor, a doua, la solicitarea echipei banatene), alb-violetii infrunta Dinamo Bucuresti, in etapa a XVIII-a a Ligii Nationale.Timisorenii au o linie de clasament cu sapte victorii si opt infrangeri (locul 9), in vreme ce Dinamo este la 5/8 si ocupa pozitia 15, dar ierarhia este "dereglata" de restante. ... citeste toata stirea