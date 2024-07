Cel mai valoros caiacist timisorean, eliminat din lotul national chiar daca rezultatele sunt de partea lui: "Nu au fost de acord sa ma antrenez singur si sa bat sistemul"

Darius Zaharia a inceput sa practice caiacul la varsta de 12 ani. La 15 ani era deja cooptat la lotul national de juniori. In 2022, la 19 ani, a luat medalia de bronz la Campionatul European, la U23. De la 18 ani este legitimat la clubul Dinamo. In 2023 a concurat cu de la Constanta si a ocupat locul sase la Mondiale. In 2023, dupa aproape zece ani de munca si sacrificii, cu o saptamana inainte de Campionatul European, au inceput problemele pentru Darius Zaharia."La campionatele nationale ... citește toată știrea