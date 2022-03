CFR Timisoara are nevoie de victorie pentru a mai spera la o semifinala in prima liga de fotbal in sala

TIMISOARA. Dupa ce a pierdut cu 3-1 pe terenul Ciorastiului in primul meci din playoff-ul Ligii Nationale de futsal, CFR Timisoara cauta o victorie pentru a ramane in cursa pentru semifinalele campionatului.CFR incearca sa faca uitata evolutia din primul meci, cu o prestatie solida in fata propriilor fani. Formatia timisoreana nu are absente cauzate de accidentari sau de suspendari inaintea duelului cu vrancenii. La prima prezenta in playoff, CFR Timisoara are un drum asemanator cu cel al ... citeste toata stirea