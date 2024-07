Sambata, 13 iulie, la Nadrag va avea loc un nou concurs automobilistic pe traseu montan: Cupa "VTM Timis - Nadrag 2024". Competitia de viteza pe traseu montan se va desfasura in cadrul editiei a XI-a a Cupei Romaniei la Automobilism si este organizata de Auto Club Rally Timis, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, cu sprijinul si finantarea Consiliului Judetean Timis si ale Primariei si Consiliului Local Nadrag.Competitia se va desfasura pe un traseu in lungime de 3 kilometri, pe ... citește toată știrea