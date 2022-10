Conform asteptarilor. Ripensia Timisoara a pierdut la Giurgiu cu Dinamo

TIMISOARA. Este al patrulea 0-1 suferit de Ripensia in acest sezon in partidele de pe teren strain. Echipa banateana este "impotenta" in deplasari, in 6 partide marcand o singura data, si acela fiind de fapt un autogol!Banatenii nu au jucat rau la Giurgiu, dar parca nici nu au aratat ca o echipa care vrea sa castige. Asadar, Dinamo - Ripensia 1-0."Ripi" avea moral bun dupa acel 3-1 cu Poli Iasi si a facut o prima repriza buna, aparandu-se cat de cat exact si avand ocazii prin Sofran sau Gavra. ... citeste toata stirea