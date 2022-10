CSC Dumbravita are nevoie de puncte in partida cu Slatina

TIMISOARA. In etapa a 10-a a Ligii a II-a, Dumbravita va juca, pe teren propriu, cu CSM Slatina. Meciul va avea loc sambata, de la ora 11.00, pe stadionul "Stefan Dobay".Desi oaspetii sunt tot nou-promovati, au avut un parcurs foarte bun in prima jumatate a sezonului regulat si vin dupa o serie de patru etape in care au adunat 10 puncte. Echipa banateana, pe de alta parte, vine dupa un esec pe terenul "lanternei rosii", Metaloglobus Bucuresti, si are nevoie de un succes pentru moral, in ... citeste toata stirea