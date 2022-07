In urma discutiilor purtate in ultimele saptamani, clubul CSC Dumbravita si atacantul Andrei Fagarasanu au convenit sa rezilieze de comun acord contractul."Faga" a revenit in familia alb-verde la mijlocul sezonului trecut si a avut o contributie esentiala la istorica promovare a Dumbravitei in Liga a II-a. In sezonul de primavara, a bifat 14 prezente in tricoul echipei noastre si a marcat 4 goluri."Dupa o promovare istorica, la care nimeni nu se astepta, a venit momentul sa imi iau la ... citeste toata stirea