CSM Lugoj a castigat Supercupa Romaniei la volei feminin

CSM Lugoj a produs surpriza la turneul Final 4 al Supercupei Romaniei la volei feminin, care a avut loc, in weekend, la Mioveni. Formatia lugojeana a reusit sa invinga, in semifinala, cu 3-1, pe CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, iar in finala sa se impuna, cu 3-0, in partida cu CSO Voluntari 2005. Astfel, CSM Lugoj a cucerit Supercupa Romaniei, primul trofeu din istoria sporturilor de echipa din Lugoj. De asemenea, tanara voleialista de la CSM Lugoj, Georgiana Popa, a fost