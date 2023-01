CSM Lugoj joaca pentru calificarea in sferturile de finala ale Cupei Challenge

Voleibalistele de la CSM Lugoj joaca, in aceasta seara, pentru o noua calificare in sferturile de finala ale Cupei Challenge. Partida dintre CSM Lugoj si Clube Kairos Ponta Delgada, contand pentru mansa retur din optimile de finala ale Cupei Challenge, va avea loc de la ora 18:30, in Sala "Ioan Kunst Ghermanescu" din Lugoj. Echipa banateana este favorita la calificare, dupa victoria cu 3-0 obtinuta, in urma cu o saptamana, in Insulele Azore. "Primul meci la Lugoj este unul ... citeste toata stirea