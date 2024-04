CSM Lugoj, o noua participare in cupele europene

Formatia de volei feminin CSM Lugoj a incheiat sezonul competitional 2023-2024 pe locul 5 in Divizia A1, dupa ce a castigat ambele joccuri disputate pe propriul teren cu CSM Bucuresti. In primul meci, disputat miercuri, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (20-25, 25-23, 21-25, 25-15, 15-13), iar in cea de-a doua partida, care a avut loc joi, a castigat cu 3-1 (25-17, 25-16, 20-25, 25-21). Astfel, formatia din Lugoj a obtinut dreptul de a ... citește toată știrea