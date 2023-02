CSM Lugoj, o noua victorie in Europa: 3-2 cu Asterix Avo Beveren

CSM Lugoj a obtinut o noua victorie intr-o competitie europeana intercluburi. In mansa tur a sferturilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, CSM Lugoj s-a impus cu scorul de 3-2 (26-24, 19-25, 25-21, 16-25, 15-12) in deplasare, in fata formatiei belgiene Asterix Avo Beveren. Meciul a fost extrem de disputat, iar prin victoria obtinuta formatia din Lugoj a facut un pas important pentru accederea in semifinalele competitiei. Cele mai bune ... citeste toata stirea