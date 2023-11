CSU Politehnica Timisoara a castigat patru medalii la Campionatul national de inot pentru seniori, tineret si juniori in bazin scurt, intrecere care s-a desfasurat in weekend, la Otopeni.Radu Vaipan a fost pe pozitia a treia in proba de 50 de metri bras. Albert Cojanu a castigat doua medalii de argint in probele de 50 de metri si 100 de metri spate. O alta medalie de bronz a fost castigata de Cojanu la 50 de metri fluture.Albert Cojanu a fost cel care a deschis drumul spre medaliile ... citeste toata stirea