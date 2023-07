CSU Politehnica va fi reprezentata la Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu, din China de timisoreanul Emil Dancanet care vor face parte din lotul de natatie al Romaniei, si va concura la competitia ce se va desfasura in perioada 28 iulie - 6 august 2023.Emil Dancanet, inotatorul Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timisoara, se va numara printre cei care vor reprezenta Romania la "World University Games", care va avea loc in orasul chinez Chengdu, in perioada 28 iulie - 6 ... citeste toata stirea