Cupa Poli 75 - doua zile, la Timisoara

Finalul acestei saptamani programeaza traditionalul turneu international "CUPA POLI" care in acest an poarta numele "CUPA POLI 75", la aniversarea a trei sferturi de veac de la infiintarea sectiei de handbal de la Politehnica Timisoara.Provocarea POLI 752022 este anul cand se implinesc trei sferturi de veac de la infiintarea sectiei de handbal de la Politehnica Timisoara. Astazi, cand intram in saptamana Cupei Poli 75, rememoram impreuna momentele frumoase dintr-o istorie atat de bogata. ... citeste toata stirea