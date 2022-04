Cupa Romaniei la rugby vine in Banat! Victorie istorica pentru SCM Timisoara in fata echipei din Baia Mare. Video

Dupa cateva sezoane nereusite, pline de frustrare, in care echipa de rugby a Timisoarei nu a mai avut stralucirea din "era Dinu", iata ca totusi SCM-ul reintra pe harta castigatoarelor de trofee.Dupa un meci tehnico-tactic foarte bun, SCM Timisoara a invins in finala Cupei Romaniei campioana CSM Stiinta Baia Mare, 25-15.Partida de pe Arcul de Triumf s-a disputat in corul suporterilor timisoreni, care au dominat fondul sonor si si-au impins de la spate favoritii.Dupa un inceput echilibrat, ... citeste toata stirea