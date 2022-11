De la 1 decembrie, noul antrenor al echipei de handbal SCM Politehnica Timisoara este Mihai Rohozneanu

Noul antrenor al echipei de handbal SCM Politehnica Timisoara este Mihai Rohozneanu. In varsta de 38 de ani si fost jucator al echipei nationale, Rohozneanu a pregatit pana acum CSM Resita, echipa care sezonul trecut a castigat Divizia A.Clubul nostru a ajuns la un acord cu gruparea din Resita pentru ca Mihai Rohozneanu sa poata fi numit antrenor la SCM Politehnica Timisoara.Ca jucator, Rohozneanu are cinci trofee in palmares: trei Cupe Challenge (2007, 2008, 2009) si o Cupa a Romaniei ... citeste toata stirea