Deplasarea in care conteaza doar cele 3 puncte. SCM Poli Timisoara joaca la Alexandria

TIMISOARA. Handbalistii alb-violeti se deplaseaza la Alexandria pentru meciul din etapa a 25-a a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii vor juca miercuri (11 mai), de la ora 16,00, cu echipa locala CSM.Gruparea din Teleorman este deja retrogradata, dar chiar si asa a invins in deplasare, in runda precedenta, 32-28, cu Universitatea Cluj.Echipa banateana vizeaza cele trei puncte, care sa o pastreze in cursa pentru evitarea barajului de mentinere in prima liga. Pentru aceasta, este nevoie si de un ... citeste toata stirea