Detinatoarea Cupei si-a aflat adversarele. Traseu ce pare accesibil pentru SCM USAMVB Timisoara

TIMISOARA. Un meci usor in deplasare, apoi unul greu, dar pe teren propriu si posibil finala. Pe scurt, despre noua editie a Cupei Romaniei la rugby.8 echipe s-au inscris in cursa pentru castigarea Cupei. S-a tras la sorti fara capi de serie, iar programul este deja batut in cuie.Sferturi de finala, 15 octombrie 2022CS Dinamo vs RC BarladCSU Alba Iulia vs SCM USAMVB TimisoaraCSA Steaua vs CSU ClujCSM Stiinta Baia Mare vs RC Gura HumoruluiSemifinale se joaca in 22 octombrie ... citeste toata stirea