Din nou amintiri urate pentru antrenorul Ripensiei Timisoara la Slobozia. Si-a trimis adversarul, Mihalcea, in play-off

TIMISOARA. Unirea Slobozia castiga cu 1-0 meciul cu Ripensia, Adrian Mihalcea il invinge din nou pe Fabian intr-un joc decisiv, iar ialomitenii merg in play-off, desi aveau cea mai mica sansa de calificare. Ripensia va continua in play-out.Reamintim, Florin Fabian, antrenorul actual al Ripensiei a jucat in vara trecuta, baraj de mentinere in Liga 2 cu fosta sa echipa, Comuna Recea contra formatiei Unirea Slobozia. Desi a batut 2-0 in Maramures, Fabian a pierdut acel baraj, iar echipa ... citeste toata stirea