Dinamo a batut la scor Poli Timisoara in Liga Zimbrilor la handbal

TIMISOARA. Fara istoric. SCM Poli a cedat cu 39-29 (22-17) meciul jucat in runda a III-a a Ligii Nationale masculine de handbal, impotriva campioanei, Dinamo Bucuresti.Gazdele au controlat meciul de la un capat la atul si s-au impus fara emotii. A fost 4-1 din debut si +5 la pauza, ca in repriza secunda sa se ajunga la un ecart de doua cifre spre final, 39-39.Alb-violetii au avut 13 marcatori in aceasta partida: Furak 5, Dumitrescu 4, Baican, Fenici, Citu - cate 3, ... citeste toata stirea