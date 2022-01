Doliu in sport - A murit un om marcant pentru fotbalul din Romania

Victor Ciurescu, unul dintre cei mai apreciati arbitri ai anilor '80-'90-2000, s-a stins din viata la varsta de 60 de ani. Acesta era internat in spital de pe 7 ianuarie, din cauza unei boli incurabile.Victor Ciurescu s-a nascut pe 26 septembrie 1961, a crescut intr-o Casa de Copii, in tinerete a lucrat la Uzina de Apa si si-a facut o cariera in arbitraj. A promovat pana in Liga 3-a. De la retragerea din activitate a lucrat ca observator in cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Arad. Spre ... citeste toata stirea