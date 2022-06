Doua fotbaliste de la Politehnica Timisoara convocate la echipa nationala

TIMISOARA. Cu toate ca sezonul s-a incheiat, unele dintre fotbalistele din Romania nu au inca parte de vacanta. Lotul national U-19 se reuneste pentru a pregati turneul de promovare in Liga A, programat pentru aceasta toamna, si va juca si doua amicale.Selectionerul Massimo Pedrazzini a chemat pentru aceasta actiune 21 de fotbaliste, dintre care doua de la Politehnica Timisoara, ambele din linia de mijloc, cu reusite in campionatul trecut.Anda Jivan a reusit 7 goluri in stagiunea recent ... citeste toata stirea