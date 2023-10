Sportivii PADEL CENTER TIMISOARA si-au adjudecat Premiul Fair Play la Cupa Internationala a Cluburilor de Padel (The International Cup of Padel Clubs), cea mai reprezentativa competitie intre cluburi din Europa, desfasurata zilele trecute in Malaga (Spania). De asemenea, clubul timisorean a castigat Grupa 3 a competitiei, surclasand echipe din Senegal, Tunisia si Danemarca - in finala.Este pentru al doilea an consecutiv cand sportivii timisoreni intra in aceasta competitie, ei fiind, de ... citeste toata stirea