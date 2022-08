Duel cu o vecina de clasament. Dumbravita merge cu incredere la Chiajna

TIMIS. CSC Dumbravita vrea sa se obisnuiasca repede cu rigorile ligii secunde si mai ales cu deplasarile mai lungi. Echipa de la Padurea Verde va evolua in etapa a III-a pe terenul fostei prim-divizionare Concordia Chiajna.Ilfovenii au fost in play-off sezonul trecut si isi doresc sa revina in prima liga, dar au inceput campionatul exact ca trupa banateana, o victorie si o infrangere.Antrenorul Dumbravitei Cosmin Stan stie ca va juca impotriva unei echipe experimentate, dar merge cu optimism ... citeste toata stirea