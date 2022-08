Dumbravita, esec dureros la primul meci acasa in Liga 2

TIMISOARA. 13 august, a fost pana la urma cu ghinion pentru echipa de langa Padurea Verde. CSC Dumbravita a pierdut primul joc din istorie disputat pe teren propriu in Liga secunda.Circa 700 de spectatori au tinut sa fie la fata locului la jocul in care echipa favorita a intalnit Unirea Dej. Auspiciile erau favorabile. Trupa in alb si verde venea dupa un succes frumos la Tg. Jiu si invinsese amical si echipa dejeana.De aceasta data, oficial, echipa mai pragmatica si mai cu experienta a reusit ... citeste toata stirea