Dupa aproape 10 ani, Timisoara gazduieste un joc din cupele europene de baschet

SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara joaca miercuri, 12 octombrie, de la ora 18,30, cu formatia Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Partida va avea loc la sala Constantin Jude.Pentru echipa timisoreana va fi al treilea meci in competitie, dupa ce la 22 si 23 septembrie, in turneul de la Zabok (Croatia), intalnea si invingea celelalte doua componente ale grupei, KK Zabok (88-63) si KK Rogaska (Slovenia, 103-97)."Vad acest meci ca pe o sarbatoare a baschetului timisorean, ... citeste toata stirea