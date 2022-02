Echipa de baschet juniori U15 a SCM Timisoara a castigat toate cele trei meciuri ale turneului din Bucuresti

Echipa de baschet juniori U15 a clubului SCM Timisoara a castigat toate cele trei meciuri ale turneului din Bucuresti, primul din faza secunda a Campionatului National. Leii U15 au trecut in Grupa II de gazda Agronomia Bucuresti, cu 73-64, apoi au invins ACS Leii Bucuresti, cu 72-70, intr-un meci cu poveste aparte, iar in ultimul joc au trecut de CSS Ploiesti, cu 72-62.Alb-violetii antrenati de Petru Czmor si Aref Gyori Kaed-Bey mai au de disputat un turneu in faza secunda, dar sunt foarte ... citeste toata stirea