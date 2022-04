Echipa de baschet juniori U18 de la SCM Timisoara s-a calificat la faza finala a Campionatului National, unde se va duela cele mai bune opt formatii din Romania. Succesul a venit in urma turneului de la final de saptamana, disputat la Timisoara.SCMT s-a inclinat cu 57-70 in fata gruparii LPS Bihorul CSM 1 Oradea, dar apoi a invins CSM Targu Mures (88-43) si CN Aurel Vlaicu Bucuresti (68-60) si a urcat pe locul secund al grupei A1, pozitie ce duce la turneul final.Oradea a fost prima in ... citeste toata stirea